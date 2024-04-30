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«Зенит» продлит контракт с Семаком до лета 2030 года

«Зенит» продлит контракт с Семаком до лета 2030 года
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Петербургский «Зенит» продлит контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком до лета 2030 года. Об этом сообщила председатель совета директоров клуба Елена Илюхина.

«С Сергеем Богдановичем достигнута принципиальная договорённость о продлении контракта ещё на пять лет, то есть до мая 2030 года. Контракт подпишем до начала нового сезона», — приводит слова Илюхиной пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до июня 2025 года. Под руководством Сергея Богдановича сине-бело-голубые на протяжении пяти лет подряд становились победителями РПЛ. В общей сложности при Семаке «Зенит» завоевал 10 различных трофеев.

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