Сергей Ташуев высказался по поводу сравнения себя с Карло Анчелотти

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев поделился мыслями о первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и мадридским «Реалом». Напомним, встреча пройдёт сегодня, 30 апреля, на «Альянц Арене» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«В полуфиналах, как правило, играют топ‑команды мирового уровня. Здесь сложно определить победителя, поэтому возможен любой вариант. Тут уже нет шансов прогнозировать, только смотреть футбол и наслаждаться. Анчелотти давно работает, его методы приносят результат, он много раз доказывал свой статус. Ну и команда собрана хорошо. Склоняюсь больше к «Реалу», но «Бавария» тоже очень неуступчивый соперник.

Моя симпатия к «Реалу» из-за того, что там работает Анчелотти, с которым меня сравнивают? (Смеется) Нет, но помню случай, когда работал в донецком «Металлурге» в 2013 году, у нас там играли бразильцы. Они нашли сходство и называли меня Анчелотти (смеется). Называли, конечно, по‑доброму, у нас хорошая команда была, классный коллектив», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».