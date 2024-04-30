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Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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«Немного нервничаю». Анчелотти — о матче полуфинала ЛЧ с «Баварией»

«Немного нервничаю». Анчелотти — о матче полуфинала ЛЧ с «Баварией»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о своих эмоциях в преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией», который состоится сегодня, 30 апреля.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
1-й тайм
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 24'    

«Немного нервничаю, но я очень уверен в своей команде, особенно когда речь идёт о нынешнем сезоне, поскольку она демонстрировала такой настрой и полную самоотдачу», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, матч «Бавария» — «Реал» пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен. Матч начнётся в 22:00 мск.

На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» прошла лондонский «Арсенал» (в гостях — 2:2, дома — 1:0). В свою очередь, на аналогичной стадии Лиги чемпионов «сливочные» выбили «Манчестер Сити» (дома — 3:3, в гостях — 1:1 (пен.3:4).

Томас Мюллер высказался о матче полуфинала ЛЧ с «Реалом»:

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
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