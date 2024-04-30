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Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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«Бавария» — «Реал» Мадрид: Винисиус открыл счёт в матче

«Бавария» — «Реал» Мадрид: Винисиус открыл счёт в матче
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В эти минуты идёт первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встречаются мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал». Игра проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступает Клеман Тюрпен. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
1-й тайм
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 24'    

На 24-й минуте счёт в матче открыл вингер «Реала» Винисиус Жуниор.

Ответная игра между командами состоится 8 мая и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» прошла лондонский «Арсенал» (в гостях — 2:2, дома — 1:0). В свою очередь, на аналогичной стадии Лиги чемпионов «сливочные» выбили «Манчестер Сити» (дома — 3:3, в гостях — 1:1 (пен.3:4).

Томас Мюллер высказался о матче полуфинала ЛЧ с «Реалом»:

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
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