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Дмитрий Аленичев оценил матч 26-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив»

Дмитрий Аленичев оценил матч 26-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив»
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Бывший центральный полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:2).

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Бонгонда – 44'     1:1 Сулейманов – 51'     2:1 Медина – 56'     3:1 Хлусевич – 67'     3:2 Сарвели – 71'    

«Если мы не берём игру ЦСКА — «Спартак», где даже комментировать нечего, это был антифутбол, а посмотреть на матч с «Локомотивом» — со стороны было интересно смотреть. Да, были ошибки в обороне, но был интересный футбол с обилием моментов. Мне «Спартак» понравился. Хотелось бы, чтобы четыре оставшихся тура он провёл на таком эмоциональном уровне, какой был в игре с «Локомотивом», — приводит слова Аленичева «РИА Новости Спорт».

Напомним, после 26 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 42 очка и занимает четвёртое место. После аналогичного количества матчей чемпионата России «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на пятой строчке.

В следующем туре РПЛ красно-белые сыграют с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится в воскресенье, 5 мая. Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

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