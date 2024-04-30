Дмитрий Аленичев оценил матч 26-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив»

Бывший центральный полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:2).

«Если мы не берём игру ЦСКА — «Спартак», где даже комментировать нечего, это был антифутбол, а посмотреть на матч с «Локомотивом» — со стороны было интересно смотреть. Да, были ошибки в обороне, но был интересный футбол с обилием моментов. Мне «Спартак» понравился. Хотелось бы, чтобы четыре оставшихся тура он провёл на таком эмоциональном уровне, какой был в игре с «Локомотивом», — приводит слова Аленичева «РИА Новости Спорт».

Напомним, после 26 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 42 очка и занимает четвёртое место. После аналогичного количества матчей чемпионата России «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на пятой строчке.

В следующем туре РПЛ красно-белые сыграют с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится в воскресенье, 5 мая. Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.