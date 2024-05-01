«Все изменения в «Спартаке» были оправданными». Бубнов — о дерби с «Локомотивом»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив». Встреча прошла в воскресенье, 28 апреля, и завершилась победой «Спартака» со счётом 3:2. В составе красно-белых голами отметились Тео Бонгонда (с пенальти), Хесус Медина и Даниил Хлусевич. За «Локомотив» отличились Тимур Сулейманов и Владислав Сарвели.

«В любом случае команда выиграла, а значит, все эти изменения были оправданными. К тому же в обороне действительно красно-белые грубых ошибок не допускали. У «Локомотива» за всю игру практически ни одной быстрой атаки с ходу не было, приходилось довольствоваться позиционными атаками. А вот у спартаковцев как раз быстрые переходы из обороны в атаку получались.

Если матч «Спартака» против ЦСКА был низкого качества, то очередное дерби у красно-белых получилось значительно лучше», — приводит слова Бубнова Sportbox.