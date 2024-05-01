Бонгонда ответил на вопрос, может ли «Спартак» стать чемпионом в этом сезоне

Атакующий полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда высказался о турнирном положении красно-белых в Российской Премьер-Лиге и ответил на вопрос, может ли его команда претендовать на титул чемпиона в этом сезоне.

«Бывают негативные и позитивные моменты. Даже если мы будем сейчас грустить, что мы потеряли когда-то очки, которые сейчас бы смогли нам помочь, ничего не изменится. Остаётся лишь следовать от матча к матчу.

Мы попытаемся завершить чемпионат в таком же ключе, как делаем это в последних матчах, и постараемся выиграть. Стать чемпионами ещё реально? Не знаю, посмотрим», – приводит слова Бонгонда Metaratings.

Напомним, «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидеров («Зенита» и «Краснодара») на восемь очков. До конца сезона в чемпионате России остаётся четыре тура.