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Семак высказался о предстоящем матче «Зенита» с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России

Семак высказался о предстоящем матче «Зенита» с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем противостоянии с московским ПФК ЦСКА в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. По мнению Семака, в Кубке матчи складываются по-другому по сравнению с играми национального чемпионата.

«Кубок — абсолютно другой турнир, здесь матчи складываются по-другому. Результаты чемпионата здесь не имеют значения, здесь игра на выбывание, всего два матча. Думаю, что ЦСКА, как и мы, приложит все усилия для того, чтобы быть лучше и добиться нужного результата. Наше дело — играть в футбол. Отсутствие второго шанса усиливает ответственность за результат», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, первый финальный матч Пути РПЛ ЦСКА — «Зенит» состоится 2 мая.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
02 мая 2024, четверг. 19:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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