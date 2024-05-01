Семак высказался о предстоящем матче «Зенита» с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем противостоянии с московским ПФК ЦСКА в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. По мнению Семака, в Кубке матчи складываются по-другому по сравнению с играми национального чемпионата.

«Кубок — абсолютно другой турнир, здесь матчи складываются по-другому. Результаты чемпионата здесь не имеют значения, здесь игра на выбывание, всего два матча. Думаю, что ЦСКА, как и мы, приложит все усилия для того, чтобы быть лучше и добиться нужного результата. Наше дело — играть в футбол. Отсутствие второго шанса усиливает ответственность за результат», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, первый финальный матч Пути РПЛ ЦСКА — «Зенит» состоится 2 мая.