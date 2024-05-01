Нападающий «Динамо» Нгамалё ответил, у кого подсматривает варианты дриблинга

Нападающий московского «Динамо» Муми Нгамалё рассказал, на каких игроков он ориентируется в плане дриблинга.

«Раньше я следил за Роналдиньо, да и сейчас иногда пересматриваю нарезки с его действиями. Он действительно наслаждался футболом и был моим вторым любимым игроком после Робиньо. Из современных же футболистов ни за кем пристально не слежу», — приводит слова Нгамалё официальный сайт «Динамо».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний Муми Нгамалё провёл 22 матча, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Также на счету нападающего шесть игр, один забитый мяч и одна голевая передача в Фонбет Кубке России. Нгамалё пополнил состав «Динамо» в сентябре 2022 года.