Тренер «Зенита» Семак ответил на вопрос о приоритетах между РПЛ и Кубком России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о приоритетах между чемпионатом и Кубком России. По его словам, сине-бело-голубые стараются бороться за наивысшие места на двух фронтах. При этом Семак подчеркнул, что в зависимости от ситуации возможна расстановка приоритетов между турнирами на внутренней арене.

«Непростой режим. Мы боремся за самые высокие места на двух фронтах, и это хорошо. Что касается ротации, то она зависит от состояния игроков. Когда-то она очень нужна, когда-то — чуть меньше. Конечно, это усложняет наши задачи, но мы стараемся добиваться хороших результатов. Посмотрим, насколько ребята будут готовы и какой будет ротация, если она вообще будет, в следующем матче.

Возможны ли приоритеты между этими турнирами? В зависимости от ситуации. Если ситуация позволит нам бороться на двух фронтах, мы будем это делать. Приоритеты есть всегда, но мы об этом не думаем, а готовимся к каждому матчу. Мы хотим играть и побеждать», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт сине-бело-голубых.