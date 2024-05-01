Нахушев: ЦСКА упустил шансы на чемпионство, но команда будет бороться за Кубок

Бывший российский футболист Руслан Нахушев высказался о предстоящем противостоянии ЦСКА и «Зенита» в финале Пути РПЛ Кубка России.

«Зенит» после проигранного матча «Рубину» должен был быть злым, но в матче с «Динамо» этого не получилось и провели неубедительную игру. Видимо, происходят какие-то внутренние процессы. На фоне последних игр, может быть, Семак перетряхнёт состав с ЦСКА. Будет интересно посмотреть, как «Зенит» будет выходить из этой ситуации. Но, с другой стороны, «Зенит» — флагман нашего футбола, у этой команды везде максимальные задачи, поэтому списывать их в борьбе за Кубок не стоит. В турнирной таблице всё перевернулось, ЦСКА упустил шансы на чемпионство, поэтому поборется за Кубок. Тем более ЦСКА — кубковая команда», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.