Юрист Князев: у ОАЭ не существует препятствий по выдаче Промеса Нидерландам

Юрист Андрей Князев высказался о деле нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Закрытие дела об аварии означает, что одно из препятствий Промеса убралось. Как всегда, по закону сначала человек отвечает за преступление, которое совершил в одной стране, то есть отсидит, или, как в этом случае, дело прекращено. А уже потом не существует особых препятствий по его выдаче в Нидерланды.

Для Промеса это хорошо, что прекратилось одно из дел, но, насколько я знаю, он всё время сопротивляется в выдаче. У него ещё остаются судебные возможности, чтобы обжаловать эту выдачу или попросить политическое убежище. Но пока идёт одно за другим, что все эти препятствия устраняются», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.