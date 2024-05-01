Орлов высказался о последних результатах «Спартака»

Известный спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался об улучшении результатов московского «Спартака» в последнее время. Напомним, после отставки Гильермо Абаскаля красно-белые ещё ни разу не проигрывали. Сейчас команду на временной основе возглавляет и. о. главного тренера Владимир Слишкович.

«У «Спартака» сейчас столько этих эмоций от того, что они были долго не востребованы. А сейчас у них появился совсем другой дух, они сейчас перешли в другую категорию, они сейчас в борьбе за медали. Это очень хороший для них стимул, но не будем забывать про ту поддержку всенародную, которая есть у «Спартака», это же много значит.

Абаскаля уволили слишком поздно? Неизвестно, может быть, как раз вовремя уволили. Вот так получилось. Но Слишкович сейчас всё делает правильно», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».