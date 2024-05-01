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Аршавин оценил решение «Зенита» продлить контракт с Семаком

Аршавин оценил решение «Зенита» продлить контракт с Семаком
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Бывший капитан петербургского «Зенита» Андрей Аршавин оценил решение руководства сине-бело-голубых продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком. По мнению Аршавина, предложение нового контракта для Семака демонстрирует кредит доверия клуба в адрес тренера.

«Отличное и своевременное предложение от клуба! Это вселяет уверенность, даёт понять, что клуб стоит за тренером и удовлетворён работой. Человек может работать вдолгую и не бояться делать какие-то ошибки. Считаю, что это хорошая новость для всех болельщиков „Зенита“, — приводит слова Аршавина «РИА Новости Спорт».

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до июня 2025 года. Под руководством Сергея Богдановича сине-бело-голубые на протяжении пяти лет подряд становились победителями РПЛ. В общей сложности при Семаке «Зенит» завоевал 10 различных трофеев.

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