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Хорен Байрамян: «Ростову» надо было реабилитироваться после поражения от «Спартака»

Хорен Байрамян: «Ростову» надо было реабилитироваться после поражения от «Спартака»
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался по итогам матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:1).

— Отскочили, да?
— Что за вопросы? (смеётся). Что значит отскочили? По мне очень заслуженная победа. Класс, забивать на 95-й минуте. Ты видел эти эмоции на стадионе. Болельщикам, которые до конца верили, большой респект. Надо верить до конца. Эта победа вдвойне приятна. После предыдущего домашнего поражения нам нужно было реабилитироваться. Это получилось, — приводит слова Байрамяна «РБ Спорт».

Напомним, матч 26-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Ростовом» состоялся накануне, 30 апреля. Игра проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток арбитра Сергея Чебана прозвучал в 19:45 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 13-й минуте «Оренбург» открыл счёт в матче. Отличился нападающий Хорди Томпсон, который воспользовался ошибкой вратаря ростовчан Никиты Медведева. На 81-й минуте нападающий южан Роналдо сравнял счёт. На шестой компенсированной минуте форвард Николай Комличенко принёс хозяевам победу.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 19:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Томпсон – 12'     1:1 Роналдо – 81'     2:1 Комличенко – 90+6'    
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