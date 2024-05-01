Хорен Байрамян: «Ростову» надо было реабилитироваться после поражения от «Спартака»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался по итогам матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:1).

— Отскочили, да?

— Что за вопросы? (смеётся). Что значит отскочили? По мне очень заслуженная победа. Класс, забивать на 95-й минуте. Ты видел эти эмоции на стадионе. Болельщикам, которые до конца верили, большой респект. Надо верить до конца. Эта победа вдвойне приятна. После предыдущего домашнего поражения нам нужно было реабилитироваться. Это получилось, — приводит слова Байрамяна «РБ Спорт».

Напомним, матч 26-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Ростовом» состоялся накануне, 30 апреля. Игра проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток арбитра Сергея Чебана прозвучал в 19:45 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 13-й минуте «Оренбург» открыл счёт в матче. Отличился нападающий Хорди Томпсон, который воспользовался ошибкой вратаря ростовчан Никиты Медведева. На 81-й минуте нападающий южан Роналдо сравнял счёт. На шестой компенсированной минуте форвард Николай Комличенко принёс хозяевам победу.