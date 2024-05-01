Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Байрамян: чувствую себя на 27-28 лет

Байрамян: чувствую себя на 27-28 лет
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, что с возрастом ему становится комфортнее играть в центре, а не на фланге. Также 32-летний футболист признался, что чувствует себя на 27-28 лет.

«В центре мне играть удобнее, чем на фланге? Сейчас мне тоже так кажется. Мне стало комфортно в центре играть, у меня там получается. С мячом больше соприкасаешься, мне нравится. На фланге больше спринтовая работа. Думаю, что с возрастом перейду в центр окончательно.

На сколько лет я себя чувствую при реальном возрасте в 32 года? Думаю, 27-28. Я правда хорошо себя чувствую», — приводит слова Байрамяна «РБ Спорт».

В сезоне-2023/2024 Байрамян провёл в составе «Ростова» 29 матчей во всех турнирах и отметился в них четырьмя результативными передачами.

Материалы по теме
Спортивный директор «Ростова» Рыскин: довольны вложениями в Роналдо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android