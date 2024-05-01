Личка раскрыл, тренировали ли игроки «Динамо» пенальти перед матчем со «Спартаком» в Кубке

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о том, тренировали ли его подопечные пенальти перед матчем со «Спартаком» во втором этапе полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Динамо» репетировало серию пенальти? Были игроки, которые пробовали это накануне. Но больше было внимания уделено тактике. Пенальти отрабатывались индивидуально», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 1 мая, в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России встретятся московские «Динамо» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. Начало игры — в 18:00 мск.