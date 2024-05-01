Фотографии эмоциональной реакции Томаса Мюллера на гол Винисиуса в ворота «Баварии»

В Сети набирают популярность кадры, на которых нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер запечатлён во время празднования мадридским «Реалом» первого гола в ворота немецкой команды. Соперники провели первый матч полуфинала Лиги чемпионов, завершившийся результативной ничьей (2:2).

Томас Мюллер Фото: Кадр из трансляции

Томас Мюллер Фото: Кадр из трансляции

Для 34-летнего Мюллера матч с «Реалом» стал 150-м в Лиге чемпионов. Он лишь третий футболист в истории, который провёл такое количество матчей за один клуб. Ранее это удавалось Икеру Касильясу («Реал») и Хави («Барселона»). Мюллер дважды выиграл Лигу чемпионов, забив в матчах этого турнира 54 гола и отдав 33 результативные передачи.

За первую команду «Баварии» Мюллер, являющийся воспитанником мюнхенцев, играет на постоянной основе с 2009 года.