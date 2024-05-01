Максименко ответил на вопрос о непопадании в основу «Спартака» на матч с «Динамо»

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко высказался о непопадании в стартовый состав команды на матч с «Динамо» во втором этапе полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России. В старте красно-белых вышел вратарь Александр Селихов.

«Знал изначально, всё планировалось. Не было неожиданностей. Почему играл с «Зенитом» в последнем матче Кубка? Человек [Cелихов] заболел, не мог играть.

Кто лучше играет ногами? Не мне судить. Да, видел дриблинг Селихова», – сказал Максименко в эфире телеканала «Матч ТВ».

В эти минуты в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встречаются московские «Динамо» и «Спартак». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра началась в 18:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу гостей.