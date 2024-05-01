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Максименко ответил на вопрос о непопадании в основу «Спартака» на матч с «Динамо»

Максименко ответил на вопрос о непопадании в основу «Спартака» на матч с «Динамо»
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Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко высказался о непопадании в стартовый состав команды на матч с «Динамо» во втором этапе полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России. В старте красно-белых вышел вратарь Александр Селихов.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Соболев – 9'     0:2 Игнатов – 39'    

«Знал изначально, всё планировалось. Не было неожиданностей. Почему играл с «Зенитом» в последнем матче Кубка? Человек [Cелихов] заболел, не мог играть.

Кто лучше играет ногами? Не мне судить. Да, видел дриблинг Селихова», – сказал Максименко в эфире телеканала «Матч ТВ».

В эти минуты в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встречаются московские «Динамо» и «Спартак». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра началась в 18:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу гостей.

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