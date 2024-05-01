«Спартак» забил «Динамо» в Кубке России в гостях впервые с 1994 года

В эти минуты в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встречаются московские «Динамо» и «Спартак». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра началась в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу гостей.

На девятой минуте красно-белые вышли вперёд. В их составе забил нападающий Александр Соболев. На 39-й минуте полузащитник Михаил Игнатов удвоил преимущество гостей.

Таким образом, «Спартак» забил «Динамо» в Кубке России в гостях впервые за 20 лет. Последний раз в этом турнире красно-белые поражали ворота бело-голубых в полуфинале в 1994 году. Та встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу «Спартака».