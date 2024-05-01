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«Фулхэм» предложил € 15 млн за 18-летнего форварда «Бешикташа» — Sabah

«Фулхэм» предложил € 15 млн за 18-летнего форварда «Бешикташа» — Sabah
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«Фулхэм» ведёт переговоры о приобретении нападающего турецкого «Бешикташа» Семиха Кылычсоя. Об этом сообщает Sabah.

По сведениям источника, английский клуб сделал предложение о покупке форварда за сумму в € 15 млн, которое не нашло отклика у руководства турецкого клуба. Сообщается, что переговоры между командами находятся в ситуации, когда «Бешикташ» требует повышения предложения, и должны в ближайшее время продолжиться.

18-летний Семих Кылычсой является воспитанником «Бешикташа». В нынешнем сезоне во всех турнирах форвард в 30 матчах забил 11 мячей и отдал две результативные передачи. По информации авторитетного немецкого интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кылычсоя составляет € 8 млн.

После 35 проведённых матчей «Фулхэм» находится на 12-й строчке английской Премьер-лиги, заработав 42 очка.

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