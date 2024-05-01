Личка: не жалею, что выпустил основной состав с «Зенитом» — не надо ни о чём жалеть

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал результат матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между бело-голубыми и «Спартаком», который завершился победой красно-белых со счётом 2:0, а также высказался об отсутствии ротации состава в игре 26-тура РПЛ с «Зенитом» (1:0).

«Не жалею, что с «Зенитом» выпустил основной состав. Не надо в своей жизни ни о чём жалеть. Первый гол был очень лёгкий. «Спартак» играл дисциплинировано, нам было тяжело. Всегда были у нас лишние касания. Если бы «Спартак» не забил первый гол, мы бы справились лучше. Второй важный момент был, когда Смолов не забил, выходя один на один с вратарём. Если бы забил, в раздевалку уходили бы с другим настроением», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На девятой минуте красно-белые вышли вперёд. В их составе забил нападающий Александр Соболев. На 39-й минуте полузащитник Михаил Игнатов удвоил преимущество гостей.

Таким образом, «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Балтика». Динамовцы покинули турнир.