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Главный тренер «Динамо» Личка объяснил замену Смолова в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Личка объяснил замену Смолова в матче со «Спартаком»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, почему так поздно заменил нападающего команды Фёдора Смолова в матче второго этапа полуфинальной стадии Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:2). Форвард вышел в стартовом составе и покинул поле на 74-й минуте.

«Почему так поздно заменил Смолова? Во втором тайме мы перешли на 3-5-2. У Феди была ситуация в первом тайме, когда не смог забить. Во втором же тайме с Костей он мог создавать давление на защиту соперника. Также я выпустил Грулёва, но хороших мячей для нападающих не было. У Кости был один хороший момент. Нападающему же надо отдать хороший пас. Если этого нет, все начинают говорить, что нападающий плохой», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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