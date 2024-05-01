Гендиректор «Динамо» сообщил, что проведут переговоры с Шуниным о продлении контракта

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров после матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Спартаком», который завершился со счётом 0:2, прокомментировал ситуацию с контрактом голкипера бело-голубых Антоном Шуниным, который истекает в конце сезона.

«С Антоном Шуниным мы обязательно проведём переговоры о продлении контракта», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, Антону Шунину 37 лет. Он является воспитанником академии московского «Динамо». В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 20 матчах во всех официальных турнирах, в которых пропустил 26 мячей и три раза отыграл «на ноль». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Шунина в € 500 тыс.