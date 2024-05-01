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Тренер «Спартака» Слишкович прокомментировал победу над «Динамо» в Кубке России

Тренер «Спартака» Слишкович прокомментировал победу над «Динамо» в Кубке России
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал результат матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Динамо» и красно-белыми (0:2).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Соболев – 9'     0:2 Игнатов – 39'    

«В первом тайме нам получилось забить два гола и стало легче. У нас был хороший результат и не надо было играть высоко. Мы знали, какая сильная команда будет с нами играть. Наши ребята очень дисциплинированно защищались. Когда такое видишь, можешь быть довольным. Я увидел игроков, которые отдают всё на поле. Не могу сказать, что победа заслуженная, потому что второй тайм был за «Динамо». Но ребята хорошо защищались, Селихов хорошо отработал. Идём дальше в Кубке.

Честно, не думал про серию пенальти. Думал, чтобы закончить игру после 90 минут. Получилось, как хотелось. Селихов — наш вратарь. Вы знаете, какой он. Он выполнил свою работу прекрасно», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Балтика». Динамовцы покинули турнир.

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