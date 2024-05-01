Тренер «Спартака» Слишкович прокомментировал победу над «Динамо» в Кубке России

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал результат матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Динамо» и красно-белыми (0:2).

«В первом тайме нам получилось забить два гола и стало легче. У нас был хороший результат и не надо было играть высоко. Мы знали, какая сильная команда будет с нами играть. Наши ребята очень дисциплинированно защищались. Когда такое видишь, можешь быть довольным. Я увидел игроков, которые отдают всё на поле. Не могу сказать, что победа заслуженная, потому что второй тайм был за «Динамо». Но ребята хорошо защищались, Селихов хорошо отработал. Идём дальше в Кубке.

Честно, не думал про серию пенальти. Думал, чтобы закончить игру после 90 минут. Получилось, как хотелось. Селихов — наш вратарь. Вы знаете, какой он. Он выполнил свою работу прекрасно», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Балтика». Динамовцы покинули турнир.