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Мартинс рассказал о разговоре команды с руководством «Спартака» после отставки Абаскаля

Мартинс рассказал о разговоре команды с руководством «Спартака» после отставки Абаскаля
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Опорный полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра рассказал о ситуации, возникшей в московском клубе после отставки испанского тренера Гильермо Абаскаля с поста наставника команды.

«Мы поговорили с руководством клуба после отставки Абаскаля, и нам сказали, что игроки тоже должны взять на себя ответственность. Это очень важно, и мы это сделали. Сейчас немного движемся вперёд», — передаёт слова Мартинса корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, после отставки Гильермо Абаскаля в середине апреля исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» стал Слишкович. Под его руководством «Спартак» ещё не проигрывал. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка по результатам 26 игр.

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