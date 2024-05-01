Слишкович: когда «Спартак» играет, как сейчас, у команды нет конкурентов

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович оценил уровень текущей игры красно-белых.

«Впереди матч с «Пари НН». Я не думаю и мне неинтересно, кто будет дальше в Кубке. Меня интересует моя команда. Я уверен, что когда команда играет как сейчас, у «Спартака» нет конкурентов, которые могут нас обыграть»,— передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

1 мая в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды сыграли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра началась в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей.