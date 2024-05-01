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Спортдир «Спартака» Амарал: команда и тренерский штаб достойно выходят из ситуации

Спортдир «Спартака» Амарал: команда и тренерский штаб достойно выходят из ситуации
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал высказался о ситуации, возникшей в московском клубе после отставки испанского тренера Гильермо Абаскаля с поста наставника команды.

«Команда, тренерский штаб прилагает усилия, выходит из ситуации достойно. Хочу поблагодарить их и болельщиков», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, после отставки Гильермо Абаскаля в середине апреля исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» стал Слишкович. Под его руководством «Спартак» ещё не проигрывал. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка по результатам 26 игр.

Сегодня, 1 мая, в первом матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России московский «Спартак» встречался с московским «Динамо». Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу «Спартака». Забитыми голами отметились нападающий Александр Соболев и полузащитник Михаил Игнатов. Таким образом, «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Балтика».

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