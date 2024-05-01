Спортдир «Спартака» Амарал: рассматриваем Слишковича как тренера, он есть в шорт-листе

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал ответил на вопрос о возможном утверждении временно исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича на посту наставника команды.

«Конечно, мы рассматриваем Слишковича как тренера. Мы рассматриваем его как тренера для подготовки к следующему матчу.

Что касается его будущего, процесс происходит как в скаутинге. У нас есть шорт-лист, и Владимир там есть», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, после отставки Гильермо Абаскаля в середине апреля исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» стал Слишкович. Под его руководством «Спартак» ещё не проигрывал. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка по результатам 26 игр.