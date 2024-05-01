Лаксальт рассказал, чувствовалось ли, что «Спартак» был свежее в игре с «Динамо»

Футболист «Динамо» Диего Лаксальт высказался о матче со «Спартаком» (0:2) во втором этапе полуфинала Пути регионов Фонбет Кубке России.

— Чувствовалось ли, что «Спартак» свежее на фоне их ротации?

— Я не могу говорить за «Спартак», была ротация или нет. У нас были очень важные игры, и пару дней назад мы играли очень важную игру. Сегодня у нас тоже была небольшая ротация. Но сейчас надо сосредоточиться на игре с «Сочи», — передаёт слова Лаксальта корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

1 мая в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды сыграли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра началась в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей.