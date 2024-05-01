Амарал: Слишкович продолжит работу в «Спартаке» — не важно, в какой роли

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, что исполняющий обязанности главного тренера красно-белых Владимир Слишкович продолжит работу в клубе вне зависимости от результатов нынешнего сезона.

— Какая ответственность со Слишковичем? Попадёт в топ-3 и выиграет Кубок — останется?

— Такого рода договорённостей нет. Договорённость такая, что он будет помогать команде до конца сезона. Раскрою один момент — Владимир продолжит работать в «Спартаке» — не важно, в какой роли, — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 14 апреля временно исполняющим обязанности главного тренера московского клуба был назначен Владимир Слишкович. Под его руководством «Спартак» ещё не проигрывал. Красно-белые сейчас занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка по результатам 26 игр, и вышли в финал Пути регионов Кубка России.