Амарал: в списке тренеров «Спартака» нет фамилии Черчесова — это моё решение

Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал ответил на вопрос, рассматривает ли клуб назначение российского специалиста Станислава Черчесова. Ранее СМИ сообщали, что тренер может возглавить московский клуб после отставки Гильермо Абаскаля.

«Нет, в нашем списке тренеров нет фамилии Черчесова. Это моё решение, что его нет в списке», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, после отставки Гильермо Абаскаля в середине апреля исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» стал Слишкович. Под его руководством «Спартак» ещё не проигрывал. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка по результатам 26 игр.