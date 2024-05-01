«Челси» потеряет на перепродаже Лукаку около € 70 млн, клубу нужны деньги на Осимхена

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, выступающий на правах аренды за «Рому», может покинуть английский клуб на постоянной основе. В контракте бельгийца прописана сумма отступных в размере € 44,5 млн, а лондонцы готовы инвестировать эти средства в переход форварда «Наполи» Виктора Осимхена. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

В 2021 году «Челси» заплатил «Интеру» за переход Лукаку € 113 млн, пожелав вернуть футболиста, выступавшего за «синих» с 2011 по 2014 год. Однако возвращение Ромелу на «Стэмфорд Бридж» получилось провальным, поэтому второй год кряду форвард проводит на правах аренды в итальянских командах. Сначала Лукаку отыграл сезон в «Интере», а теперь выступает за «Рому», за которую в 42 матчах забил 19 голов и отдал четыре результативные передачи.

Если «Челси» удастся выручить за Лукаку запрашиваемые € 44,5 млн, то клуб потеряет на перепродаже игрока € 68,5 млн.