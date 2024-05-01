Спортивный директор «Спартака» Амарал: предпочитаю больше работать, нежели говорить

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, как относится к работе в московском клубе.

«Я приехал работать в большой клуб. Я это понимаю. Предпочитаю больше работать, нежели говорить», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 22 декабря московский «Спартак» объявил о назначении на пост спортивного директора бывшего ведущего скаута «Бенфики» Томаша Амарала.

«Спартак» в нынешнем сезоне РПЛ занимает четвёртое место, набрав 42 очка.

Первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 занимает «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 50 очков за 26 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар» (50), на третьей — «Динамо» (47).