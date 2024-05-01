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Амарал: никакой «Бенфики-2» ожидать в «Спартаке» не стоит, мы хотим сделать систему

Амарал: никакой «Бенфики-2» ожидать в «Спартаке» не стоит, мы хотим сделать систему
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал высказался по поводу подхода своей работы в московском клубе. Ранее специалист работал на должности главного скаута португальской «Бенфики».

«Естественно, никакой «Бенфики-2» ожидать не стоит. «Спартак» — это тоже большой клуб. Мы хотим сделать систему. Да, это звучит очень просто. Но все в эту работу вовлечены», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

О назначении на должность спортивного директора бывшего ведущего скаута португальской «Бенфики» Томаша Амарала «Спартак» объявил в декабре 2023 года. Португалец приступил к работе в «Спартаке» с 1 января 2024 года. Бывший спортивный директор клуба Пол Эшуорт покинул московский клуб.

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