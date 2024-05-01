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Амарал: люблю вызовы. Если бы я хотел заработать деньги, остался бы в Португалии

Амарал: люблю вызовы. Если бы я хотел заработать деньги, остался бы в Португалии
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал назвал причину, по которой согласился на сотрудничество с московской командой.

«Я люблю вызовы. Это был для меня большой вызов. Деньги для меня были ни при чём. Если бы я хотел заработать, остался бы в Португалии», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, 22 декабря московский «Спартак» объявил о назначении на пост спортивного директора бывшего ведущего скаута «Бенфики» Томаша Амарала, который заменил на этом посту Пол Эшуорта.

Пол Эшуорт был назначен на пост спортивного директора московского «Спартака» в конце сентября 2022 года. Ранее на этой должности работал итальянец Лука Каттани.

«Спартак» в нынешнем сезоне РПЛ занимает четвёртое место, набрав 42 очка.

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