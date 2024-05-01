«Боруссия» Д намерена выкупить у «Челси» Яна Матсена — Фабрицио Романо

Защитник лондонского «Челси» Ян Матсен, выступавший в нынешнем сезоне на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», в скором времени может стать игроком немецкой команды на полноценной основе. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Отмечается, что дортмундцы очень довольны защитником лондонской команды и предпримут к окончанию сезона попытку выкупить права на футболиста, несмотря на то что это будет не так просто: бюджет дортмундской «Боруссии» на следующий сезон ещё не утверждён, а сумма отступных Яна Матсена в контракте с «Челси» составляет порядка € 35 млн.

В текущем сезоне в составе дортмундской «Боруссии», за который он выступает на правах аренды с января 2024 года, 22-летний Матсен провёл 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн