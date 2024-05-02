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Маркиньос рассказал, почему разозлился на Дембеле во время матча «ПСЖ» с «Боруссией»

Маркиньос рассказал, почему разозлился на Дембеле во время матча «ПСЖ» с «Боруссией»
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Защитник «ПСЖ» Маркиньос объяснил, почему разозлился на партнёра по команде, форварда Усмана Дембеле в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Боруссией» (0:1). Напомним, во втором тайме Дембеле неудачно разыграл угловой, после чего Маркиньос высказал форварду претензии.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Фюллькруг – 36'    

«Это вещи, над которыми мы работаем. Это технический недостаток. Когда защитники поднимаются, потом сложно вернуться. Нам всем действительно нужно идти вперёд, но команда немного дезорганизована. Нужно быть осторожным. Это как раз то, что я сказал», — приводит слова Маркиньоса RMC Sport.

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится 7 мая, начало – 22:00 мск.

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