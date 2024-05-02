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Тренер «Боруссии» Терзич: мы могли забить в ворота «ПСЖ» больше голов

Тренер «Боруссии» Терзич: мы могли забить в ворота «ПСЖ» больше голов
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал победу в первом полуфинальном матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Фюллькруг – 36'    

«Это была заслуженная победа, хорошая командная игра. Мы могли забить больше голов, но и они тоже. Поэтому, с моей точки зрения, результат хороший. Мы много бежали, но это необходимо в такой игре. Вам нужно заработать себе дорогу на «Уэмбли». Все, что нам нужно сейчас, это ничья в ответном матче, но мы также хотим победить на следующей неделе. У нас есть небольшое преимущество и это хорошая возможность», — приводит слова Терзича официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится 7 мая, начало – 22:00 мск.

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