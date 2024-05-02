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Почеттино анонсировал возвращение двух игроков первой команды после серьёзных травм

Почеттино анонсировал возвращение двух игроков первой команды после серьёзных травм
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался об игроках первой команды, которые могут вернуться на поле после восстановления от серьёзных травм уже в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед».

«Мы надеемся, что Нкунку и Колвилл будут готовы к воскресной игре с «Вест Хэмом». Мы должны дождаться пятницы, прежде чем решим, смогут ли они выдержать конкуренцию. Думаю, сейчас они очень близки к тому, чтобы стать доступными для участия в матчах», – заявил Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, Кристофер Нкунку из-за травмы подколенного сухожилия не играет с начала февраля этого года. В общей сложности в этом сезоне француз сыграл во всех турнирах лишь в 10 матчах, в которых отметился двумя голами. Центральный защитник Леви Колвилл, в свою очередь, из-за травмы пальца ноги не мог играть с начала марта 2024-го. На счету англичанина 32 игры во всех турнирах в текущем сезоне, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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05 мая 2024, воскресенье. 16:00 МСК
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