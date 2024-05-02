Почеттино анонсировал возвращение двух игроков первой команды после серьёзных травм

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался об игроках первой команды, которые могут вернуться на поле после восстановления от серьёзных травм уже в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед».

«Мы надеемся, что Нкунку и Колвилл будут готовы к воскресной игре с «Вест Хэмом». Мы должны дождаться пятницы, прежде чем решим, смогут ли они выдержать конкуренцию. Думаю, сейчас они очень близки к тому, чтобы стать доступными для участия в матчах», – заявил Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, Кристофер Нкунку из-за травмы подколенного сухожилия не играет с начала февраля этого года. В общей сложности в этом сезоне француз сыграл во всех турнирах лишь в 10 матчах, в которых отметился двумя голами. Центральный защитник Леви Колвилл, в свою очередь, из-за травмы пальца ноги не мог играть с начала марта 2024-го. На счету англичанина 32 игры во всех турнирах в текущем сезоне, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»: