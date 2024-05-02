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Матс Хуммельс оценил игру «Боруссии» после победы в матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Матс Хуммельс оценил игру «Боруссии» после победы в матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов
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Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс прокомментировал победу команды в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ». Встреча прошла в Дортмунде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Фюллькруг – 36'    

«Сегодня мы сыграли лучший матч. Это была очень зрелая игра с нашей стороны. Мы помогали друг другу показать лучшую игру. Нелегко сохранять спокойствие и принимать правильные решения в полуфинале Лиги чемпионов, но мы хорошо справились с этим на протяжении длительного времени. Конечно, мы хотим поехать на «Уэмбли», но вторник в Париже будет ещё один трудный матч. Если вы хотите выйти в финал, вы должны быть в готовы постоять за себя в Париже», — приводит слова Хуммельса официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится 7 мая, начало – 22:00 мск.

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