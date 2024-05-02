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Уоррен Заир-Эмери стал вторым самым молодым игроком, сыгравшим в старте полуфинала ЛЧ

Уоррен Заир-Эмери стал вторым самым молодым игроком, сыгравшим в старте полуфинала ЛЧ
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Вчера, 1 мая, «ПСЖ» проиграл «Боруссии» (Дортмунд) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершилась со счётом 0:1.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Фюллькруг – 36'    

В стартовом составе парижского клуба вышел 18-летний полузащитник Уоррен Заир-Эмери и стал вторым по молодости игрок, сыгравшим в старте 1/2 финала ЛЧ. Первое место занимает полузащитник Юлиан Дракслер, сыгравший в полуфинале еврокубка в 17 лет (2011 год).

Также в составе «ПСЖ» не было футболистов 30+. Это первый подобный случай в полуфинале ЛЧ с 2012 года («Бавария» — «Реал» (3:3, 3:1 по пенальти)).

В нынешнем сезоне Заир-Эмери сыграл 40 матчей, забил 3 мяча и отдал 7 голевых передач.

Французский футболист является воспитанником «ПСЖ», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает Заира-Эмери в € 60 млн.

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