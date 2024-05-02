Мостовой: «Динамо» тоже может предъявить претензии после вылета от «Спартака» в Кубке

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о нынешнем формате Кубка России после победы красно-белых над московским «Динамо» (2:0) в выездном матче второго этапа 1/2 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов).

«Динамо» тоже может предъявить претензии, сказать: «Как так, подождите? «Спартак» же вылетел, им дали шанс — может, нас ещё пустят сейчас туда, в Кубок, мы тоже ещё сыграем, почему бы и нет?» (смеётся) Ребят, это, конечно, не серьёзно — ну вот кому-то это нравится", — сказал Мостовой в видео, выложенном в своём телеграм-канале.

С сезона-2022/2023 в Кубке России задействован формат с применением системы Double Elimination — «двойного выбывания», при которой клуб, выбывший из верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), может продолжить борьбу за трофей в нижней сетке (Пути регионов).

Московское «Динамо» в 1/4 финала Пути РПЛ проиграло по сумме двух матчей «Зениту» (1:0, 0:2), после чего в Пути регионов одержало победы на «СКА-Хабаровском» (2:1) во втором этапе 1/4 финала и «Оренбургом» (4:2) в первом этапе 1/2 финала. «Спартак» в 1/2 финала верхней сетки плей-офф проиграл по сумме двух матчей «Зениту» (1:2, 0:0), после чего во втором этапе 1/2 финала нижней сетки победил «Динамо» (2:0).