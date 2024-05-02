Экс-нападающий «Барселоны», «Милана», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался о смерти своего агента Мино Райолы.

«Когда ушёл из жизни мой агент Мино Райола, это было большим ударом для меня. Я плакал, пока не закончилась последняя слезинка. Это всё ещё не закончено, потому что иногда у меня возникают воспоминания. Это очень меня огорчает, потому что я слишком сильно скучаю по нему. Все, кто знает его и меня, понимают, насколько мы были близки. Что я написал бы ему сейчас, если бы он мог прочитать это? «Я скучаю по тебе», — приводит слова Ибрагимовича AB Talks.

Футбольный агент Мино Райола ушёл из жизни после болезни 30 апреля 2022 года в возрасте 54 лет. В числе его клиентов значились такие игроки, как Златан Ибрагимович, Эрлинг Холанд, Поль Погба, Генрих Мхитарян, Блез Матюиди, Марко Верратти, Джанлуиджи Доннарумма.