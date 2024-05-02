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УЕФА назвал имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвал имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
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Стали известны имена футболистов, номинированных на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Как сообщает официальный сайт УЕФА, на эту награду претендуют бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор и центральный защитник «Боруссии» из Дортмунда Матс Хуммельс.

На счету Винисиуса Жуниора два забитых мяча в выездной первой встрече «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», которые принесли «сливочным» итоговую ничью со счётом 2:2. Матс Хуммельс помог дортмундской «Боруссии» добыть сухую домашнюю победу со счётом 1:0 в первой полуфинальной игре ЛЧ с «Пари Сен-Жермен», в личной статистике игрока — четыре отбора, девять возвратов владения мячом и общая точность передач 86%.

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