В Бразилии могут приостановить чемпионат, рефери готовы к забастовке — SBC News

В парламенте Бразилии рекомендовали приостановить проведение футбольного чемпионата из-за подозрений в многочисленных договорных матчах, сообщает SBC News.

По данным источника, с таким предложением выступила парламентская комиссия по расследованию матчей и ставок (CPI). Сообщается, что поводом для такой меры стали высказывания владельца «Ботафого» Джона Текстора, заявившего о наличии у него информации о нескольких подозрительных матчах.

Как сообщает источник, за полную приостановку сезона для организации и проведения тщательного расследования также выступила бразильская национальная ассоциация футбольных арбитров (ANAF). Отмечается, что рефери готовы устроить забастовку в том случае, если чемпионат не будет приостановлен.