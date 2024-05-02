«Ростов» — «Балтика»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть прямую трансляцию

В матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встретятся «Ростов» и калининградская «Балтика». Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:15 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Балтика» проиграла московскому ЦСКА по сумме двух матчей — 0:3. «Ростов» в матче первого этапа Пути регионов обыграл екатеринбургский «Урал» со счётом 3:1. Первым финалистом Пути регионов уже стал московский «Спартак». Вчера, 1 мая, красно-белые победили «Динамо» (2:0).