Писарев: победа в Кубке России скрасит неудачный сезон ЦСКА

Бывший главный тренер «Краснодара-2» Николай Писарев считает, что победа в Фонбет Кубке России может скрасить неудачный сезон московского ЦСКА.

«Неудачный сезон на данный момент проводит ЦСКА. В прошлом году была тройка и выиграли Кубок. Сейчас тройкой пока и не пахнет, но Кубок — вот он. Этот трофей реально скрасит весь сезон. В чемпионате приличный регресс. В прошлом году была более цельная команда — мы понимали, что это лидер нашего чемпионата. Сейчас такое о ЦСКА нельзя сказать», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 2 мая состоится первый матч финала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Зенитом». Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи запланировано на 19:15 мск. Согласно регламенту Кубка России проигравший по сумме двух встреч в финале Пути РПЛ покинет розыгрыш турнира. Победитель противостояния выйдет в финал Кубка России.

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА располагается на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков по результатам 26 матчей.