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Дмитрий Аленичев считает, что тройка лидеров РПЛ останется без изменений

Дмитрий Аленичев считает, что тройка лидеров РПЛ останется без изменений
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев сделал прогноз на первую тройку в чемпионате России по итогам сезона.

«Считаю, что какая таблица верхней части РПЛ на данный момент есть, такой и останется. «Зенит», «Краснодар» и «Динамо» закончат чемпионат именно на тех местах, на которых они расположены. Хотелось бы, чтобы в эту гонку вмешался «Спартак», но набрать 12 очков в четырёх играх будет крайне сложно, учитывая график. Но в футболе всё возможно. Хотелось бы, чтобы я ошибался и «Спартак» попал хотя бы в тройку», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит», у которого 50 очков. Второе место занимает «Краснодар» (50), третье — «Динамо» (47).

Турнирная таблица РПЛ
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