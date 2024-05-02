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Руслан Литвинов: победы «Спартака» — это плоды упорной работы и Абаскаля, и Слишковича

Руслан Литвинов: победы «Спартака» — это плоды упорной работы и Абаскаля, и Слишковича
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Футболист «Спартака» Руслан Литвинов высказался о тренерском вкладе в победы красно-белых.

— Как команда реагирует на изменение схемы?
— Мы разбираем соперника и понимаем, где слабые зоны, где можно сыграть в пять защитников, а где — в четыре. Думаю, что эти победы и проход дальше в Кубке — это плоды упорной работы и Абаскаля, и Слишковича.

— Есть мнение, что Абаскаль не подстраивался под соперников.
— Мы разбирали каждого соперника. Готовились перед каждой игрой. Сейчас у нас перед каждой игрой два дня на подготовку — это короткий промежуток времени, чтобы провести две теории и разобрать какие-то основные моменты. И всё. Было всё так же. Да, может, схемы не меняли, — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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