Руслан Литвинов: победы «Спартака» — это плоды упорной работы и Абаскаля, и Слишковича

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов высказался о тренерском вкладе в победы красно-белых.

— Как команда реагирует на изменение схемы?

— Мы разбираем соперника и понимаем, где слабые зоны, где можно сыграть в пять защитников, а где — в четыре. Думаю, что эти победы и проход дальше в Кубке — это плоды упорной работы и Абаскаля, и Слишковича.

— Есть мнение, что Абаскаль не подстраивался под соперников.

— Мы разбирали каждого соперника. Готовились перед каждой игрой. Сейчас у нас перед каждой игрой два дня на подготовку — это короткий промежуток времени, чтобы провести две теории и разобрать какие-то основные моменты. И всё. Было всё так же. Да, может, схемы не меняли, — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.